Nadine Fest hat am Samstag in Saalbach beim alpinen Ski-Europacup-Finale einen Heimsieg im Super-G gefeiert.

Die 27-jährige Kärntnerin gewinnt 0,97 Sekunden vor Stefanie Grob. Die Schweizerin siegte am Vortag vor der Österreicherin Lisa Grill in der Abfahrt, bei den Männern hat es einen eidgenössischen Triple-Erfolg gegeben.

Im Training hat die Oberösterreicherin Pia Hauzenberger, zweifache Junioren-WM-Dritte, Risse des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus erlitten.