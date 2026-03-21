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Fest feiert in Saalbach einen Heimsieg im Europacup

Die Weltcup-erprobte Kärntnerin triumphiert beim Europacup-Saisonfinale im Super-G.

Fest feiert in Saalbach einen Heimsieg im Europacup Foto: © GEPA
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Nadine Fest hat am Samstag in Saalbach beim alpinen Ski-Europacup-Finale einen Heimsieg im Super-G gefeiert.

Die 27-jährige Kärntnerin gewinnt 0,97 Sekunden vor Stefanie Grob. Die Schweizerin siegte am Vortag vor der Österreicherin Lisa Grill in der Abfahrt, bei den Männern hat es einen eidgenössischen Triple-Erfolg gegeben.

Im Training hat die Oberösterreicherin Pia Hauzenberger, zweifache Junioren-WM-Dritte, Risse des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus erlitten.

Junioren-WM: Die Anfänge der Ski-Stars

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