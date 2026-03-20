Stadlober zum Auftakt in Lake Placid in Top 15

Teresa Stadlober hat am Freitag zum Auftakt der Langlauf-Weltcuprennen in Lake Placid im US-Bundesstaat New York den 14. Rang belegt.

Die Salzburgerin wies im Ziel nach dem Klassischbewerb über 10 km 1:45,1 Minuten Rückstand auf die schwedische Siegerin Linn Svahn auf, die nach 29:04,4 Minuten im Ziel war.

Svahn verwies ihre Landsfrau Frida Karlsson um 1,4 Sekunden auf Platz zwei, die Norwegerin Heidi Weng (+22,1) wurde Dritte.

Kläbo siegt nach Verletzung

Bei den Männern ist der sechsfache Olympiasieger von den Spielen in Italien auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Johannes Hösflot Kläbo startete nach seiner in Drammen erlittenen, leichten Gehirnerschütterung wieder und beendete die 10 km klassisch 14,7 Sekunden vor seinem norwegischen Landsmann Andreas Fjorden Ree.

Mika Vermeulen wurde 31. (+1:58,3), Benjamin Moser 42. (+2:31,3).