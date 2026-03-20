Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Kvitfjell

Die Frauen bestreiten ihre letzte Abfahrt der Saison in Kvitfjell. Diese findet nach dem Männer-Rennen statt (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Entscheidung in der Disziplinenwertung ist dabei noch offen. Laura Pirovano liegt 28 Punkte vor Emma Aicher. Spannung ist daher garantiert.

Die Deutsche kommt als Elfte an die Reihe, gefolgt von der ersten Österreicherin. Nina Ortlieb hat die Startnummer zwölf. Nach ihr kommt direkt Cornelia Hütter (13), die derzeit als beste ÖSV-Fahrerin auf Rang fünf im Abfahrts-Weltcup liegt.

Als 14. aus dem Starthaus geht die Führende der Abfahrtswertung, Laura Pirovano.

Die zwei weiteren ÖSV-Läuferinnen sind Ariane Rädler und Mirjam Puchner. Sie haben die Startnummern 17 und 18.

Die Startliste: