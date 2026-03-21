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Ski heute: Frauen-Abfahrt LIVE aus Kvitfjell

Wer holt sich die Abfahrtskugel? Mathematisch ist es noch ein Vierkampf! LIVE-Ticker:

Ski heute: Frauen-Abfahrt LIVE aus Kvitfjell Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für die Frauen steht die letzte Abfahrt der Ski-Saison auf dem Programm.

Am Samstag ab 12:30 Uhr steigt das finale Abfahrtsrennen des Winters in Kvitfjell (hier im LIVE-Ticker>>>).

Im Abfahrtsweltcup ist die Spannung jedenfalls garantiert: Emma Aicher kam in der letzten Abfahrt von Val di Fassa nicht über Rang zwölf hinaus. Damit geht die Doppel-Siegerin Laura Pirovano mit 28 Punkten Vorsprung in das große Saisonfinale. Mit Kira Weidle ist auch eine zweite Deutsche noch im Rennen.

Können die Österreicherinnen ein Wörtchen mitreden?

Cornelia Hütter verpasste in der zweiten Abfahrt von Val di Fassa den Sieg um winzige 0,01 Sekunden. Auch wenn ihr Rückstand auf Pirovano bereits 92 Punkte beträgt, bestehen für die Steirerin noch theoretische Chancen im Kampf um die Kugel (Stand im Abfahrtsweltcup>>>).

Nina Ortlieb wiederum überzeugte zuletzt mit starken Trainingszeiten, konnte diese Leistungen jedoch im Rennen nicht ganz umsetzen. Vielleicht gelingt ihr ausgerechnet im Saisonfinale der Befreiungsschlag.

Zum LIVE-Ticker:

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