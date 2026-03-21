Ski LIVE- Abfahrt der Männer in Kvitfjell - das Ergebnis

Finale im hohen Norden! Der Weltcup-Tross gastiert zum großen Saisonabschluss in Kvitfjell. Heute stürzen sich die besten Abfahrer der Welt die Olympiastrecke von 1994 hinunter.

Auf der „Olympiabakken“ geht es um den letzten Abfahrtssieg des Winters. LIVE-Ticker>>>

Kriechmayr will den Doppelpack

Die Erleichterung im ÖSV-Lager ist riesig: Mit seinem Sieg in Courchevel hat Vincent Kriechmayr am vergangenen Wochenende die fast dreijährige Durststrecke der rot-weiß-roten Abfahrer spektakulär beendet.

Heute brennt der Oberösterreicher darauf, die Saison mit einem Doppelsieg abzuschließen. Nach dem Befreiungsschlag in Frankreich zählt Kriechmayr im hohen Norden zum engsten Favoritenkreis.

Fakten zum Abfahrts-Finale

Startzeit: 10:45 Uhr

Ort: Kvitfjell (NOR)

Piste: Olympiabakken – bekannt für ihre weiten Sprünge und technischen Kurven.

Starterfeld: Nur Top 25 der Disziplinenwertung, 500-Punkte-Fahrer und Junioren-Weltmeister startberechtigt.

LIVE-Ticker - Abfahrt in Kvitfejll: Das aktuelle Ergebnis