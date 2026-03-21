Ski LIVE- Abfahrt der Männer in Kvitfjell - das Ergebnis
Ski Weltcup LIVE: Abfahrt in Kvitfjell! Gelingt Vincent Kriechmayr nach dem Sieg in Courchevel der nächste Coup? Alle Ergebnisse, Live-Ticker & Zeiten hier.
Finale im hohen Norden! Der Weltcup-Tross gastiert zum großen Saisonabschluss in Kvitfjell. Heute stürzen sich die besten Abfahrer der Welt die Olympiastrecke von 1994 hinunter.
Auf der „Olympiabakken“ geht es um den letzten Abfahrtssieg des Winters. LIVE-Ticker>>>
Kriechmayr will den Doppelpack
Die Erleichterung im ÖSV-Lager ist riesig: Mit seinem Sieg in Courchevel hat Vincent Kriechmayr am vergangenen Wochenende die fast dreijährige Durststrecke der rot-weiß-roten Abfahrer spektakulär beendet.
Heute brennt der Oberösterreicher darauf, die Saison mit einem Doppelsieg abzuschließen. Nach dem Befreiungsschlag in Frankreich zählt Kriechmayr im hohen Norden zum engsten Favoritenkreis.
Fakten zum Abfahrts-Finale
Startzeit: 10:45 Uhr
Ort: Kvitfjell (NOR)
Piste: Olympiabakken – bekannt für ihre weiten Sprünge und technischen Kurven.
Starterfeld: Nur Top 25 der Disziplinenwertung, 500-Punkte-Fahrer und Junioren-Weltmeister startberechtigt.