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Wolf beendet Big-Air-Weltcup auf Rang 15

Die Kugel geht an die Kanadierin Naomi Urnes.

Wolf beendet Big-Air-Weltcup auf Rang 15 Foto: © GEPA
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Nach ihrem dritten Rang im Slopestyle belegt Lara Wolf beim Freeskier-Weltcup in Tignes im Big Air den siebten Rang und beendet den Weltcup auf Rang 15.

Den Sieg in Frankreich holt die Kanadierin Naomi Urnes vor der Finnin Anni Karava und der Schweizerin Giulia Tanno.

Wolf im Big-Air-Weltcup 15.

Urnes holt sich damit auch die kleine Kristallkugel, Wolf wird im Big-Air-Weltcup 15.

Bei den Männern siegt Olympiasieger Tormod Frostad (NOR), als einziger Österreicher am Start landet Hannes Rudigier auf Platz 30. Matej Svancer war nicht am Start.

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