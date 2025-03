Der nächste DSV-Adler tritt von der Skisprung-Bühne ab.

Stephan Leyhe beendet am kommenden Wochenende im finnischen Lahti mit seinem 240. Weltcup-Start seine Karriere. Das teilte der 33-Jährige via "Instagram" mit. Er ist damit nach Markus Eisenbichler (Mehr Infos >>>) der nächste deutsche Springer, der seinen Rücktritt mit Saisonende bekanntgibt.

"Für mich ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, meine Skier an den Nagel zu hängen und meine Karriere zu beenden, um mich neuen Aufgaben zu widmen", so Leyhe, dessen größter Erfolg der Weltmeistertitel im Teambewerb im Jahr 2019 ist.

Seine beste Saison hatte er 2019/2020 - damals wurde er Sechster im Gesamtweltcup. Eine Saison zuvor schaffte es der Willinger auf Rang drei der Vierschanzentournee. Im Einzel kann er einen Weltcup-Sieg vorweisen - dieser gelang ihm ausgerechnet in seinem Heimatort.

"Es gab sehr viele schöne Momente in meiner Karriere, an die ich mich immer gern zurückerinnern werde. Natürlich stechen die Olympia- und WM-Medaillen sowie der unvergessliche Erfolg beim Heim-Weltcup am Mühlenkopf in Willingen heraus", sagte Leyhe, der mit dem DSV-Team 2018 in Pyeongchang (Silber) und 2022 in Peking (Bronze) zwei olympische Medaillen gewinnen konnte.