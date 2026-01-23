Skifliegen LIVE - WM, Tag 1: Der aktuelle Zwischenstand

Es geht um Gold im Allgäu! An der Heini-Klopfer-Schanze startet heute die Entscheidung im Einzel-Bewerb.

Wer hat nach dem ersten Tag die Nase vorn? Kann Stefan Kraft seinen Titel verteidigen oder fliegt der slowenische Dominator Domen Prevc allen davon?

Kraft ist Titelverteidiger! Alle Weltmeister im Skifliegen>>>

Der Modus kompakt erklärt: