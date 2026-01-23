NEWS
Skifliegen LIVE - WM, Tag 1: Der aktuelle Zwischenstand
Skiflug-WM 2026 LIVE: Wer führt in Oberstdorf nach Tag 1? Alle Ergebnisse, Weiten und der Zwischenstand der ersten 2 Durchgänge hier im Live-Ticker verfolgen!
Es geht um Gold im Allgäu! An der Heini-Klopfer-Schanze startet heute die Entscheidung im Einzel-Bewerb.
Wer hat nach dem ersten Tag die Nase vorn? Kann Stefan Kraft seinen Titel verteidigen oder fliegt der slowenische Dominator Domen Prevc allen davon?
Kraft ist Titelverteidiger! Alle Weltmeister im Skifliegen>>>
Der Modus kompakt erklärt:
Heute (Freitag): Die ersten zwei Wertungsdurchgänge (Start: 16:00 Uhr).
Morgen (Samstag): Die große Entscheidung in den Durchgängen 3 und 4.
Gesamtwertung: Alle vier Flüge werden zusammengerechnet – Konstanz ist der Schlüssel zum WM-Titel!