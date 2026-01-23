NEWS

Skifliegen LIVE - WM, Tag 1: Der aktuelle Zwischenstand

Skiflug-WM 2026 LIVE: Wer führt in Oberstdorf nach Tag 1? Alle Ergebnisse, Weiten und der Zwischenstand der ersten 2 Durchgänge hier im Live-Ticker verfolgen!

Skifliegen LIVE - WM, Tag 1: Der aktuelle Zwischenstand Foto: © GEPA
Es geht um Gold im Allgäu! An der Heini-Klopfer-Schanze startet heute die Entscheidung im Einzel-Bewerb.

Wer hat nach dem ersten Tag die Nase vorn? Kann Stefan Kraft seinen Titel verteidigen oder fliegt der slowenische Dominator Domen Prevc allen davon?

Kraft ist Titelverteidiger! Alle Weltmeister im Skifliegen>>>

Der Modus kompakt erklärt:

  • Heute (Freitag): Die ersten zwei Wertungsdurchgänge (Start: 16:00 Uhr).

  • Morgen (Samstag): Die große Entscheidung in den Durchgängen 3 und 4.

  • Gesamtwertung: Alle vier Flüge werden zusammengerechnet – Konstanz ist der Schlüssel zum WM-Titel!

Skiflug-WM - das aktuelle Ergebnis:

Skiflug-WM heute: Der erste Einzelbewerb der Männer

Skispringen
Prevc dominiert WM-Quali - ÖSV-Youngster Embacher stark

Skispringen
Doppel-Olympiasieger schafft es nicht zur Skiflug-WM

Skispringen
ÖSV-Skicrosserin erstmals seit drei Jahren wieder am Podest

Winter-Mix
Vor Olympia: Obmann bei Snowboard-Heimweltcup auf dem Podest

Snowboard
Kriechmayr nach Kitz-Enttäuschung: "Wie ein kompletter Amateur"

Ski Alpin
Alpine stellt Design des neuen Formel-1-Autos vor

