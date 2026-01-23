ÖSV-Adler mischt bei Skiflug-WM um Medaille mit

Jan Hörl hat nach dem ersten Tag der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf die aussichtsreichsten Chancen aller ÖSV-Adler auf eine Medaille.

Der Salzburger liegt nach Flügen auf 207 und 230 Metern auf dem vierten Zwischenrang. Auf das Podium fehlen ihm vor den letzten beiden Durchgängen am Samstag (16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) 6,8 Zähler.

Der Qualifikations-Zweite Stephan Embacher hat in beiden Durchgängen Windpech, der 20-jährige Tiroler liegt bei seiner ersten Skiflug-WM trotzdem auf dem beachtlichen achten Platz (-44,3 Punkte).

Titelverteidiger Stefan Kraft hat als Zehnter (-46,9) ebenfalls schon großen Rückstand, die weiteren ÖSV-Athleten Manuel Fettner (21./-79,0) und Daniel Tschofenig (24./-87,6) werden sich am Samstag für den Teambewerb am Sonntag empfehlen wollen.

Prevc führt, aber nicht überlegen

In Führung liegt erwartungsgemäß der slowenische Saison-Dominator Domen Prevc, wenn auch nicht derart überlegen, wie vermutet.

Der Vierschanzentournee-Sieger ist nach 204 Meter im ersten Durchgang nur Zweiter, ein Flug auf 224,5 Meter bei zwei Luken weniger als sein derzeit schärfster Konkurrent Ren Nikaido bringt ihn aber wieder in die Führungsposition.

Der Japaner und Gewinner des Bergisel-Springens hat 14,0 Punkte Rückstand auf den Weltrekord-Halter. Den dritten Rang belegt mit dem Norweger Marius Lindvik der Skiflug-Weltmeister von 2022. Er liegt nach Zwischenrang eins im ersten Durchgang 21,9 Punkte hinter Prevc.