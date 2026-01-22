Doppel-Olympiasieger schafft es nicht zur Skiflug-WM

Für Andreas Wellinger läuft es in dieser Skisprung-Saison überhaupt nicht nach Wunsch.

Der zweifache Olympiasieger kam bisher nicht über Rang sieben (Ruka) hinaus. Abgesehen davon kratzte er nicht einmal an den Top-Ten, holte häufig überhaupt keine Punkte.

Wellingers enttäuschende Leistungen haben nun Konsequenzen. Wie der Deutsche Skisprung-Verband bekanntgibt, hat es der 30-Jährige nicht ins Aufgebot für die kommende Skiflug-WM in Oberstdorf geschafft.

Hinter Geiger und Paschke

Pius Paschke und Karl Geiger erhielten nach einer knappen Entscheidung im Training den Vortritt vor Wellinger, der noch bei der letzten Skiflug-WM am Kulm Silber holte.

"Leider hat es Andi Wellinger nicht geschafft, im Team mit dabei zu sein. Die Jungs sind sehr, sehr eng beieinander gewesen. Es hat in letzter Konsequenz einfach die Sprungqualität entschieden", erklärt DSV-Trainer Stefan Horngacher, der neben Paschke und Geiger auch Felix Hoffmann und Philipp Raimund nominierte.

Am kommenden Freitag (ab 16.00 im LIVE-Ticker >>>) stehen die ersten zwei Durchgänge des Großereignisses in Oberstdorf an. Einen Tag später folgt in zwei weiteren Durchgängen die WM-Entscheidung.