Skiflug-WM heute: Der erste Einzelbewerb der Männer

Wer krönt sich in Oberstdorf zum Skiflug Weltmeister? LIVE-Infos:

Foto: © GEPA
Bevor es für die Skispringer zu den Olympischen Spielen geht, steht mit der Skiflug-WM noch ein weiteres Saisonhighlight auf dem Programm. Am Freitag findet der erste Teil der Einzel-Entscheidung statt (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker), am Samstag folgen die zwei finalen Durchgänge.

Stefan Kraft geht als Titelverteidiger an den Start. 2024 krönte er sich vor Andreas Wellinger und Timi Zajc am Kulm zum Skiflug-Weltmeister.

Domen Prevc kommt hingegen als überlegener Gesamtweltcup-Führender nach Deutschland. Seit 2022 hält er auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze den Schanzenrekord von 242,5 Meter.

Spannend wird auch, wie sich neben den anderen ÖSV-Adlern Youngster Stefan Embacher schlägt, er hat bisher noch wenig Erfahrung im Skifliegen aufzuweisen. Die Quali dominierte in jedem Fall einmal mehr Prevc.

Der erste Einzelbewerb der Männer bei der Skiflug-WM:

