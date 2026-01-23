Skiflug-WM heute: Der erste Einzelbewerb der Männer
Wer krönt sich in Oberstdorf zum Skiflug Weltmeister? LIVE-Infos:
Bevor es für die Skispringer zu den Olympischen Spielen geht, steht mit der Skiflug-WM noch ein weiteres Saisonhighlight auf dem Programm. Am Freitag findet der erste Teil der Einzel-Entscheidung statt (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker), am Samstag folgen die zwei finalen Durchgänge.
Stefan Kraft geht als Titelverteidiger an den Start. 2024 krönte er sich vor Andreas Wellinger und Timi Zajc am Kulm zum Skiflug-Weltmeister.
Domen Prevc kommt hingegen als überlegener Gesamtweltcup-Führender nach Deutschland. Seit 2022 hält er auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze den Schanzenrekord von 242,5 Meter.
Spannend wird auch, wie sich neben den anderen ÖSV-Adlern Youngster Stefan Embacher schlägt, er hat bisher noch wenig Erfahrung im Skifliegen aufzuweisen. Die Quali dominierte in jedem Fall einmal mehr Prevc.