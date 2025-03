Deutscher Rekord-Skispringer beendet Karriere

DSV-Adler Markus Eisenbichler beendet mit Saisonende seine Karriere.

Der 33-Jährige tritt von der Skisprung-Bühne ab und geht beim Weltcup-Finale im slowenischen Planica ein letztes Mal an den Start. Das gab der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Mittwoch bekannt.

"In den vergangenen Monaten habe ich viel darüber nachgedacht, und mein Bauchgefühl sagt mir: Es ist der richtige Zeitpunkt. Es fühlt sich gut an", teilt Eisenbichler, der als erfolgreichster deutscher Rekord-Weltmeister in die Geschichte eingeht, in einer Mittelung des DSV mit.

Gold in Seefeld als Höhepunkt

In seiner Karriere gewann er insgesamt sechsmal WM-Gold: Einmal 2019 in Innsbruck auf der Großschanze und fünf weitere Male in Teambewerben. Dazu kommen eine Bronze-Medaille bei den Olympischen Winterspielen, sowie 54 Podestplätze im Weltcup - darunter drei Einzelsiege. Seine beste Platzierung im Gesamtweltcup war ein zweiter Platz (2020/21)

In den vergangenen Jahren plagten Eisenbichler, der sein Weltcup-Debüt im Jahr 2011 feierte, immer wieder mehrere leichte Verletzungen und Knieprobleme. In dieser Saison ging er zumeist im zweitklassigen Continental-Cup an den Start.

Einen genauen Plan für die Zeit nach seiner Karriere hat der Oberbayer noch nicht - allerdings könne er sich eine Laufbahn als Trainer vorstellen.

