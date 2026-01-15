Ranking: Die 20 besten Abfahrer aller Zeiten

Im Jänner geht es im Alpinen Ski-Weltcup bekanntlich Schlag auf Schlag. Auf Klassiker folgt Klassiker - auch bei den Abfahrern.

Am Samstag (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Wengen die legendäre Lauberhorn-Abfahrt auf dem Programm, ehe es nach Kitzbühel weitergeht, wo kommenden Samstag die Abfahrt auf der Streif steigt.

LAOLA1 hat das Kräftemessen der besten Abfahrer der Welt zum Anlass genommen, um ein Ranking der besten Abfahrer aller Zeiten zu erstellen.