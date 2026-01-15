Generalprobe in den Berner Alpen! Bevor es am Wochenende um Weltcuppunkte und Prestige geht, steht heute um 12:30 Uhr das finale Abfahrtstraining in Wengen auf dem Programm.

Wer hat die Ideallinie am Hundschopf schon verinnerlicht und wer hält im Haneggschuss voll drauf? Zum LIVE-Ergebnis>>>

Abschlusstraining für die Lauberhorn-Abfahrt

Im Abschlusstraining werden die Karten zwar oft noch verdeckt gehalten, doch die Sektorzeiten geben einen klaren Hinweis darauf, wer für die längste Abfahrt der Welt bereit ist.

Während die ÖSV-Abfahrer noch an den letzten Details feilen, wollen die Top-Favoriten ihre Form bestätigen.

Startzeit & Programm