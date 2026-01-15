NEWS

Ski LIVE - 2. Training für Abfahrt in Wengen: aktuelles Ergebnis

Abfahrt Wengen LIVE: Wer legt im Abschlusstraining am Lauberhorn die Bestzeit hin? Alle Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier im LIVE-Timing.

Ski LIVE - 2. Training für Abfahrt in Wengen: aktuelles Ergebnis Foto: © GEPA
Generalprobe in den Berner Alpen! Bevor es am Wochenende um Weltcuppunkte und Prestige geht, steht heute um 12:30 Uhr das finale Abfahrtstraining in Wengen auf dem Programm.

Wer hat die Ideallinie am Hundschopf schon verinnerlicht und wer hält im Haneggschuss voll drauf? Zum LIVE-Ergebnis>>>

Abschlusstraining für die Lauberhorn-Abfahrt

Im Abschlusstraining werden die Karten zwar oft noch verdeckt gehalten, doch die Sektorzeiten geben einen klaren Hinweis darauf, wer für die längste Abfahrt der Welt bereit ist.

Während die ÖSV-Abfahrer noch an den letzten Details feilen, wollen die Top-Favoriten ihre Form bestätigen.

Startzeit & Programm

  • Abschlusstraining: Donnerstag, 12:30 Uhr (MEZ)

LIVE-Ergebnisse des 2. Trainings in Wengen:

