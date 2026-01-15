NEWS

Italiener Franzoni auch im zweiten Wengen-Training der Schnellste

Der 24-Jährige knallt zweimal eine absolute Bestzeit in den Schnee. Raphael Haaser wird als Vierter bester Österreicher.

Italiener Franzoni auch im zweiten Wengen-Training der Schnellste Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Still und leise hat sich Giovanni Franzoni in Wengen zu einem Sieg-Anwärter gemausert!

Der 24-jährige Italiener ist nach der Trainingsbestzeit am Mittwoch auch am Donnerstag der mit Abstand schnellste Mann auf der Strecke. Franzoni setzt sich 1,14 Sekunden vor Maxence Muzaton (FRA) und 1,18 Sekunden vor Nils Allegre (FRA) an die Spitze.

Raphael Haaser (+1,47) wird als Vierter bester ÖSV-Läufer. Mit Stefan Babinsky (6.), Daniel Hemetsberger (8.), Manuel Traninger (9.) und Vincent Kriechmayr (12.) sind vier weitere Österreicher vorne dabei.

Die Lokalmatadoren um Marco Odermatt (13.), Alexis Monney (16.) und Franjo von Allmen (44.) ließen sich noch nicht in die Karten schauen.

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Lauberhornrennen Vincent Kriechmayr Stefan Babinsky Raphael Haaser Stella Hemetsberger Manuel Traninger Marco Odermatt Wengen