ÖSV-Läuferin dominiert Abfahrtstraining in Tarvisio

Die 29-Jährige setzt im ersten Training eine klare Bestzeit. Insgesamt landen vier Österreicherinnen in den Top 10.

ÖSV-Läuferin dominiert Abfahrtstraining in Tarvisio Foto: © GEPA
Nina Ortlieb schnappt sich die Bestzeit beim ersten Abfahrtstraining für die Frauen-Abfahrt in Tarvisio!

Die Vorarlbergerin setzt in 1:46,24 Minuten am Donnerstag die schnellste Zeit und verweist die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann mit 0,68 Sekunden Rückstand deutlich auf Rang zwei. Dritte wird ihre Teamkollegin Cornelia Hütter (+0,71).

Mit Mirjam Puchner (5.) und Ariane Rädler (8.) fahren zwei weitere Österreicherinnen in die Top 10. Die Führende im Abfahrtsweltcup, Lindsey Vonn, klassiert sich mit 1,57 Sekunden Rückstand auf Rang sieben.

Speed-Wochenende steht an

Lena Wecher (12.), Ricarda Haaser (13./Torfehler), Christian Ager (15.), Nadine Fest (23.) und Carmen Spielberger (27.) landen außerhalb der Top 10.

Am Freitag steht ein weiteres Training an. Am Samstag folgt die Abfahrt (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und am Sonntag der Super-G (ab 11:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

