Weltcup-Rückkehr von Vermeulen steht bevor - Kläbo pausiert

Langläufer Mika Vermeulen steigt am Wochenende in Oberhof nach dem Verpassen der Tour de Ski wieder in den Weltcup ein.

Der vor dem Jahreswechsel erkrankt gewesene Steirer tritt im Skatingsprint und über 10 km klassisch an. Die bei der Tour als Zweite glänzende Teresa Stadlober nimmt nur das Distanzrennen in Angriff.

In Thüringen nicht am Start ist Benjamin Moser, der einen Trainingsblock einlegt. Auch Tour-Sieger Johannes Hösflot Kläbo und andere Asse werden fehlen.

Viel Zeit fürs Training

Vermeulen hatte zuletzt wegen der Zwangspause reichlich Zeit für Training.

"Ich konnte die wettkampffreie Zeit gut nutzen und habe meine Hausaufgaben gemacht. Jetzt freue ich mich schon sehr darauf, wieder ins Renngeschehen einzusteigen und Wettkämpfe zu absolvieren", sagte der 26-Jährige.

Der vor seiner Erkrankung zu Saisonbeginn einmal auf das Podest gekommene Ramsauer gibt sich vor dem Comeback betont zurückhaltend. "Ich hoffe natürlich, dass es gleich wieder gut funktioniert, doch aus Erfahrung weiß ich, dass es nach einer Trainingsperiode manchmal auch zuerst einen Durchputzer braucht", sagte Vermeulen.

Im Hinblick auf Olympia laufe aber alles nach Plan.

Stadlober will mit Fokus auf Olympia an starke Tour anschließen

Stadlober hat sich von den Tour-Strapazen erholt und peilt in Oberhof in ihrer Lieblingstechnik den nächsten Spitzenplatz an.

"Mein Ziel ist es, in die Top sechs zu laufen, aber der Fokus liegt ab jetzt ganz klar auf den Winterspielen", sagte die Olympiadritte aus Salzburg.