NEWS
Skispringen: ÖSV-Stars wieder zurück im Weltcup
Die beiden ÖSV-Stars legten zuletzt eine Pause ein. Jetzt gehen sie wieder an den Start.
Die in der Vorwoche in Zakopane fehlenden Skispringer Stefan Kraft und Daniel Tschofenig kehren für die zwei Einzelbewerbe am Wochenende in Sapporo ins Weltcup-Aufgebot zurück.
Das Duo hatte nach der Vierschanzen-Tournee einen Trainingsblock eingelegt.
Neben Kraft und Tschofenig zählen in Japan weiterhin Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl, Maximilian Ortner und Jonas Schuster zum ÖSV-Team.