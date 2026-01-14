NEWS

Skispringen: ÖSV-Stars wieder zurück im Weltcup

Die beiden ÖSV-Stars legten zuletzt eine Pause ein. Jetzt gehen sie wieder an den Start.

Skispringen: ÖSV-Stars wieder zurück im Weltcup Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die in der Vorwoche in Zakopane fehlenden Skispringer Stefan Kraft und Daniel Tschofenig kehren für die zwei Einzelbewerbe am Wochenende in Sapporo ins Weltcup-Aufgebot zurück.

Das Duo hatte nach der Vierschanzen-Tournee einen Trainingsblock eingelegt.

Neben Kraft und Tschofenig zählen in Japan weiterhin Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl, Maximilian Ortner und Jonas Schuster zum ÖSV-Team.

Verlorene Sprungschanzen: von Olympia-Glanz in den Verfall

Trampolino Italia - Cortina d' Ampezzo (ITA)
Certak - Harrachov (CZE)

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Tour de Ski kommende Saison in drei Ländern

Tour de Ski kommende Saison in drei Ländern

Langlauf
FIS gibt Grünes Licht für Frauen-Tournee ab 2026

FIS gibt Grünes Licht für Frauen-Tournee ab 2026

Skispringen
1
Viel Schnee! Skisprung-Weltcupstation bittet Fans um Mithilfe

Viel Schnee! Skisprung-Weltcupstation bittet Fans um Mithilfe

Skispringen
Kaspers Red Wings verlieren deutlich

Kaspers Red Wings verlieren deutlich

NHL
Alle Flachau-Siegerinnen und Sieger der Weltcup-Geschichte

Alle Flachau-Siegerinnen und Sieger der Weltcup-Geschichte

Ski Alpin
ÖSV-Asse sehen 50-Rennen-Plan der FIS zwiegespalten

ÖSV-Asse sehen 50-Rennen-Plan der FIS zwiegespalten

Ski Alpin
1
Truppe nach Podestplatz erleichtert: "Der Vierte hätte wehgetan"

Truppe nach Podestplatz erleichtert: "Der Vierte hätte wehgetan"

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Skispringen Wintersport Stefan Kraft Daniel Tschofenig Jonas Schuster Manuel Fettner Jan Hörl Stephan Embacher Maximilian Ortner Ringen