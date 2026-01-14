Die in der Vorwoche in Zakopane fehlenden Skispringer Stefan Kraft und Daniel Tschofenig kehren für die zwei Einzelbewerbe am Wochenende in Sapporo ins Weltcup-Aufgebot zurück.

Das Duo hatte nach der Vierschanzen-Tournee einen Trainingsblock eingelegt.

Neben Kraft und Tschofenig zählen in Japan weiterhin Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl, Maximilian Ortner und Jonas Schuster zum ÖSV-Team.