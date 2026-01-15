NEWS

Marco Schwarz reist aus Wengen ab!

Der ÖSV-Star muss das Weltcup-Wochenende in der Schweiz absagen. Das ist der Grund:

Marco Schwarz reist aus Wengen ab! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Schlechte Nachrichten für die österreichischen Ski-Fans!

Wie der ÖSV am Donnerstag bekannt gibt, muss Marco Schwarz das Weltcup-Wochenende in Wengen auslassen.

Der zuletzt nach dem Adelboden-Wochenende von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte Kärntner erlitt in der Nacht auf Donnerstag einen gesundheitlichen Rückschlag, grippebedingt tritt er daher weder im Super-G am Freitag noch im Slalom am Sonntag an.

Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. Schwarz wollte noch am Donnerstag abreisen.

Einen Tag zuvor noch zuversichtlich

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Antretens noch zuversichtlich gewesen. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser", erklärte der Sieger des Super-G von Livigno.

Auch ein Antreten im Donnerstag-Abfahrtstraining ließ er sich da noch offen, die erste Einheit hatte er am Dienstag aber bereits ausgelassen. Nun konzentriert sich Schwarz auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel (23. bis 25. Jänner), wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. Unmittelbar danach geht es für Riesentorlauf und Slalom nach Schladming.

