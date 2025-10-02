Mit 31! Skisprung-Olympiasieger wird Trainer

Ein Jahr nach seinem Karriereende kehrt Daniel-Andre Tande zurück in den Skisprung-Zirkus.

Der Norweger wird dem Sport nämlich als Trainer erhalten bleiben. Ab sofort coacht Tande das Continental-Cup-Team der USA, wie der Verband verkündet.

Für Tande ist die Zusammenarbeit mit den USA nicht völlig neu. In den ersten Jahren der norwegisch-amerikanischen Skisprung-Partnerschaft sei der Athlet eine "führende Persönlichkeit unter den Athleten" gewesen, der "zum Aufbau der Zusammenarbeit zwischen den Nationen" beigetragen habe, heißt es im Statement

Der 31-Jährige trat im September 2024 zurück. In seiner zehnjährigen Karriere gewann er im Team Olympia-Gold 2018 und holte außerdem acht Weltcup-Siege.

Die 20 größten Schanzen der Skisprung-Geschichte