    Mit 31! Skisprung-Olympiasieger wird Trainer

    2018 sicherte sich der Skispringer aus Norwegen noch die Goldmedaille im Teamspringen. Nun wird er eine andere Nation trainieren.

    Mit 31! Skisprung-Olympiasieger wird Trainer Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Ein Jahr nach seinem Karriereende kehrt Daniel-Andre Tande zurück in den Skisprung-Zirkus. 

    Der Norweger wird dem Sport nämlich als Trainer erhalten bleiben. Ab sofort coacht Tande das Continental-Cup-Team der USA, wie der Verband verkündet. 

    Für Tande ist die Zusammenarbeit mit den USA nicht völlig neu. In den ersten Jahren der norwegisch-amerikanischen Skisprung-Partnerschaft sei der Athlet eine "führende Persönlichkeit unter den Athleten" gewesen, der "zum Aufbau der Zusammenarbeit zwischen den Nationen" beigetragen habe, heißt es im Statement

    Der 31-Jährige trat im September 2024 zurück. In seiner zehnjährigen Karriere gewann er im Team Olympia-Gold 2018 und holte außerdem acht Weltcup-Siege.

