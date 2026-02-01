NEWS

Vier Debütanten im Team: ÖEHV stellt Kader für Oslo vor

Für das Drei-Nationen-Turnier in Oslo beruft der Teamchef einen 24‑Mann‑Kader ein, der sowohl von jungen Talenten als auch von erfahrenen Kräften geprägt ist.

Teamchef Roger Bader hat seinen Kader für das Drei‑Nationen‑Turnier in Oslo fixiert. Insgesamt vier Spieler feiern ihr Debüt im A‑Nationalteam, der Altersdurchschnitt des Aufgebots liegt bei 25,2 Jahren.

Mit Maximilian Preiml, Devin Steffler, Johannes Neumann und David Waschnig erhalten gleich vier Akteure erstmals die Chance, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren.

"Es gibt einen direkten Weg von der U20 ins A-Nationalteam. Das erkennt man heuer daran, dass wir mit Johannes Neumann, Kapitän des U20-Nationalteams, und David Waschnig zwei Spieler erstmals einberufen haben, die sich in den vergangenen Jahren in der U20 gut entwickelt haben und sich diese Chance erarbeitet und verdient haben", erklärt Head Coach Roger Bader.

Die vier Neulinge werden von einer Reihe erfahrener Spieler angeführt, unter anderem Bernd Wolf, Kilian Zündel, Ramon Schnetzer, Paul Huber, Benjamin Nissner, Goalie Florian Vorauer sowie der erst 21‑jährige, bereits WM‑erfahrene Vinzenz Rohrer.

Resultate nebensächlich

Für Bader ist diese Mischung aus Jugend und Routine ein bewusst gewählter Ansatz. "Im Februar sind wir eigentlich jedes Jahr mit einer eher jüngeren Mannschaft am Start, in der sich aber auch WM‑erfahrene Spieler wiederfinden", erklärt der Schweizer. "Der Februar‑Break ist für uns Coaches die beste Gelegenheit zu sichten, bevor die Playoffs losgehen."

Das Trainerteam möchte einerseits die Spielweise weiterentwickeln und die sogenannte "Team‑Austria‑DNA" schärfen. Andererseits dient das Turnier in Norwegen als wichtige Plattform, um Kandidaten für die im April beginnende WM‑Vorbereitung zu beobachten.

Ergebnisziele spielen für Bader dabei noch keine Rolle. "Wir kennen die Kader von Ungarn und Norwegen noch nicht, daher denken wir momentan nicht über Resultate nach", betont der Teamchef.

Das Drei‑Nationen‑Turnier in Oslo bildet den sportlichen Rahmen für diese Sichtungsphase. Zum Auftakt trifft Österreich am Freitag, den 6. Februar, auf Ungarn. Anpfiff ist um 19:00 Uhr, die Partie wird live auf ORF SPORT+ übertragen. Bereits einen Tag später wartet Gastgeber Norwegen, gespielt wird am Samstag, den 7. Februar, um 16:00 Uhr.

