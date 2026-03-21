Stephan Embacher feiert beim ersten Skiflug-Bewerb in Vikersund seinen Premierensieg im Weltcup.

Der Tiroler Jungstar setzt sich mit 232 bzw. 225 Metern deutlich vor dem Japaner Tomofumi Naito (-12,3 Punkte) und Lokalmatador Johann Andre Forfang (-15,4) durch.

Saison-Dominator Domen Prevc kommt hingegen nicht über den fünften Platz hinaus und muss das Gelbe Trikot für den Leader im Skiflug-Weltcup an Embacher abgeben. Der 20-Jährige führt nun 15 Punkte vor dem Slowenen, der bereits als Gesamtweltcup-Sieger feststeht.

Persönliche Bestweiten für Schuster und Ortner

Die weiteren Österreicher landen außerhalb der Top 10. Jonas Schuster (237 Meter) und Maximilian Ortner (226 Meter) verbessern sich im zweiten Durchgang mit persönlichen Bestweiten auf die Ränge elf und zwölf.

Stefan Kraft belegt den 16. Platz, Manuel Fettner wird 21. und Markus Müller sammelt als 24. ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Daniel Tschofenig verpasst als 34. die Qualifikation für den Final-Durchgang.