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Startliste für den Frauen-Super-G in Kvitfjell

Zum Abschluss der Speed-Saison geht es in Kvitfjell noch um die kleine Kugel im Super-G. Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin. Die Startnummern:

Startliste für den Frauen-Super-G in Kvitfjell Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag steigt in Kvitfjell der letzte Super-G der Frauen in dieser Saison (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dabei geht es noch um die kleine Kristallkugel. Um diese duellieren sich Sofia Goggia (449 Punkte) und Alice Robinson (386 Punkte).

Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin: Mirjam Puchner.

Goggia geht mit Startnummer acht ins Rennen, Robinson folgt mit elf.

Startnummer 13 soll Cornelia Hütter zum Abschluss der Speed-Saison Glück bringen. Nina Ortlieb startet mit 16, Ariane Rädler mit 18 und Julia Scheib mit 22.

Die Startliste im Überblick:

Die 10 Frauen mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#10 - Tina Weirather (Liechtenstein) - 7 Weltcupsiege
#10 - Alexandra Meissnitzer (Österreich) - 7 Weltcupsiege

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