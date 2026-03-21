Am Sonntag steigt in Kvitfjell der letzte Super-G der Frauen in dieser Saison (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dabei geht es noch um die kleine Kristallkugel. Um diese duellieren sich Sofia Goggia (449 Punkte) und Alice Robinson (386 Punkte).

Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin: Mirjam Puchner.

Goggia geht mit Startnummer acht ins Rennen, Robinson folgt mit elf.

Startnummer 13 soll Cornelia Hütter zum Abschluss der Speed-Saison Glück bringen. Nina Ortlieb startet mit 16, Ariane Rädler mit 18 und Julia Scheib mit 22.