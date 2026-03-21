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Startliste für den Frauen-Super-G in Kvitfjell
Zum Abschluss der Speed-Saison geht es in Kvitfjell noch um die kleine Kugel im Super-G. Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin. Die Startnummern:
Am Sonntag steigt in Kvitfjell der letzte Super-G der Frauen in dieser Saison (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Dabei geht es noch um die kleine Kristallkugel. Um diese duellieren sich Sofia Goggia (449 Punkte) und Alice Robinson (386 Punkte).
Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin: Mirjam Puchner.
Goggia geht mit Startnummer acht ins Rennen, Robinson folgt mit elf.
Startnummer 13 soll Cornelia Hütter zum Abschluss der Speed-Saison Glück bringen. Nina Ortlieb startet mit 16, Ariane Rädler mit 18 und Julia Scheib mit 22.