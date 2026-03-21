Am Sonntag bestreiten die Ski-Männer in Kvitfjell den letzten Super-G der Weltcup-Saison 2025/26. Start ist um 12:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Sechs Österreicher sind am Start, der erste eröffnet gleich das Rennen: Lukas Feurstein. Die Nummern 7 bis 10 gehören Raphael Haaser, Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky.

Superstar Marco Odermatt, der die kleine Kristallkugel bereits sicher hat, kommt mit Startnummer 15. Der letzte ÖSV-Athlet ist Daniel Hemetsberger mit Nummer 19.

Hinter Odermatt (425 Punkte) belegen im Super-G-Weltcup Kriechmayr (267), Babinsky (243) und Haaser (241) die Ränge zwei bis vier. Für das Trio geht es im letzten Super-G somit um die Top 3 in der Disziplinen-Wertung.