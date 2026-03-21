NEWS

Startliste für den Super-G der Männer in Kvitfjell

Die kleine Kristallkugel ist bereits vergeben, für Vincent Kriechmayr und Co. steht der Kampf um die Top drei im Vordergrund. Die Startnummern:

Startliste für den Super-G der Männer in Kvitfjell Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag bestreiten die Ski-Männer in Kvitfjell den letzten Super-G der Weltcup-Saison 2025/26. Start ist um 12:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Sechs Österreicher sind am Start, der erste eröffnet gleich das Rennen: Lukas Feurstein. Die Nummern 7 bis 10 gehören Raphael Haaser, Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky.

Superstar Marco Odermatt, der die kleine Kristallkugel bereits sicher hat, kommt mit Startnummer 15. Der letzte ÖSV-Athlet ist Daniel Hemetsberger mit Nummer 19.

Hinter Odermatt (425 Punkte) belegen im Super-G-Weltcup Kriechmayr (267), Babinsky (243) und Haaser (241) die Ränge zwei bis vier. Für das Trio geht es im letzten Super-G somit um die Top 3 in der Disziplinen-Wertung.

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die Startliste für die Abfahrt der Männer in Kvitfjell

Die Startliste für die Abfahrt der Männer in Kvitfjell

Ski Alpin
Shiffrin oder Aicher - wer holt sich die Kugel?

Shiffrin oder Aicher - wer holt sich die Kugel?

Ski Alpin
Kriechmayr mit starkem Abfahrts-Training in Kvitfjell

Kriechmayr mit starkem Abfahrts-Training in Kvitfjell

Ski Alpin
Startliste für den Frauen-Super-G in Kvitfjell

Startliste für den Frauen-Super-G in Kvitfjell

Ski Alpin
Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
3
Kriechmayr rast auch beim Abfahrts-Finale aufs Podest

Kriechmayr rast auch beim Abfahrts-Finale aufs Podest

Ski Alpin
2
Ski LIVE- Abfahrt der Männer in Kvitfjell - das Ergebnis

Ski LIVE- Abfahrt der Männer in Kvitfjell - das Ergebnis

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup ÖSV-Skiteam ÖSV-Herren Raphael Haaser Marco Schwarz Daniel Hemetsberger Vincent Kriechmayr Super-G Super-G-Weltcup Stefan Babinsky Lukas Feurstein