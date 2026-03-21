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Joshua Teves
NEWS
ICE-Playoffs LIVE: Viertelfinal-Spiel 4 zwischen Fehervar und KAC
Im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League steht das vierte Spiel von Fehervar gegen KAC auf dem Programm. LIVE-Infos:
In den Playoffs der win2day ICE Hockey League steigt am Samstagabend das vierte Viertelfinal-Spiel zwischen Fehervar AV19 und dem KAC (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Rotjacken haben sich am Donnerstag mit einem deutlichen 8:3-Heimsieg die 2:1-Führung in der best-of-seven-Serie geschnappt. Ein weiterer Erfolg würde dem Rekordmeister drei Matchpucks auf den Halbfinal-Einzug bescheren.
Allerdings konnte Fehervar das erste Heimspiel der Serie mit 2:1 für sich entscheiden.