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Ehemaliger polnischer Skispringer viel zu früh verstorben

Der Ex-Nachwuchstrainer und Skispringer ist im Alter von nur 33 Jahren überraschend gestorben.

Ehemaliger polnischer Skispringer viel zu früh verstorben Foto: © IMAGO / Forum
Textquelle: © LAOLA1
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Tragische Nachrichten aus Polen - der ehemalige Skispringer und Trainer der jungen Nachwuchstalente Polens, Grzegorz Mietus, ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Das bestätigte der polnische Verband am Samstag.

Mietus hatte seine Karriere im Jahr 2016 beendet, als bestes Weltcup-Ergebnis steht Platz 20 in Willingen 2010. Zuletzt arbeitete der Pole als Trainer, er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

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