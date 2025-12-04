Eder fällt bei Stroem-Sieg vom Podest

Lisa Eder muss beim Weltcupbewerb der Damen in Wisla auf der Großschanze (HS134) den dritten Platz nach der Halbzeit abgeben.

Nach ihren dritten Rängen in Lillehammer und Falun kann die Österreicherin in Polen nicht nachlegen. Mit einem ersten Sprung auf 123,5 Metern und anschließenden 120,5 Metern fällt sie im zweiten von Platz drei auf den fünften Rang zurück.

Der Sieg geht nach Sprüngen auf 127 Meter und 124 Meter diese Saison erstmals an die Norwegerin Anna Odine Stroem. Sie gewinnt 5,1 Punkte vor der Kanadierin Abigail Starte und der Japanerin Nozomi Maruyama.

Auch Mühlbacher kann zufrieden sein

Die 21-Jährige landet im ersten Durchgang bei 113,5 Metern. Auch mit dem zweiten Sprung auf 119 Meter kann sie zufrieden sein. Am Ende des Tages wird sie 13. und kann ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Hannah Wiegele scheitert am Vormittag als 50. an der Qualifikation für den Wettkampf. Chiara Kreuzer war nach zuletzt schwachen Ergebnissen im Weltcup nicht am Start.

Bereits am Freitag findet der zweite Einzelbewerb der Damen in Wisla statt.