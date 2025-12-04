NEWS

Eder fällt bei Stroem-Sieg vom Podest

Den dritten Platz nach dem ersten Durchgang kann sie nicht verteidigen.

Eder fällt bei Stroem-Sieg vom Podest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lisa Eder muss beim Weltcupbewerb der Damen in Wisla auf der Großschanze (HS134) den dritten Platz nach der Halbzeit abgeben.

Nach ihren dritten Rängen in Lillehammer und Falun kann die Österreicherin in Polen nicht nachlegen. Mit einem ersten Sprung auf 123,5 Metern und anschließenden 120,5 Metern fällt sie im zweiten von Platz drei auf den fünften Rang zurück.

Der Sieg geht nach Sprüngen auf 127 Meter und 124 Meter diese Saison erstmals an die Norwegerin Anna Odine Stroem. Sie gewinnt 5,1 Punkte vor der Kanadierin Abigail Starte und der Japanerin Nozomi Maruyama.

Auch Mühlbacher kann zufrieden sein

Die 21-Jährige landet im ersten Durchgang bei 113,5 Metern. Auch mit dem zweiten Sprung auf 119 Meter kann sie zufrieden sein. Am Ende des Tages wird sie 13. und kann ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Hannah Wiegele scheitert am Vormittag als 50. an der Qualifikation für den Wettkampf. Chiara Kreuzer war nach zuletzt schwachen Ergebnissen im Weltcup nicht am Start.

Bereits am Freitag findet der zweite Einzelbewerb der Damen in Wisla statt.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich)
#9 - Yuki Ito (Japan)

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Schweizer Ski-Ass muss nach Trainingssturz pausieren

Schweizer Ski-Ass muss nach Trainingssturz pausieren

Ski Alpin
Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Ski Alpin
Als zweiter Österrreicher: Vanek in IIHF-Hall-Of-Fame aufgenommen

Als zweiter Österrreicher: Vanek in IIHF-Hall-Of-Fame aufgenommen

Eishockey
1
Kraft lässt auch Weltcup in Wisla aus

Kraft lässt auch Weltcup in Wisla aus

Skispringen
Vor dem härtesten Skimo-Rennen: Das La-Sportiva-Team im Gespräch

Vor dem härtesten Skimo-Rennen: Das La-Sportiva-Team im Gespräch

Wintersport - Sonstiges
Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Julia Mühlbacher ÖSV-Skispringerinnen Lisa Eder