NEWS

DSV-Springer in der Krise - Horngacher angezählt?

Das DSV-Team hat bei der diesjährigen Vierschanzentournee die nächste Enttäuschung erlebt. DSV-Sportchef Horst Hüttel schlägt Alarm.

DSV-Springer in der Krise - Horngacher angezählt? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der DSV hat ein Nachwuchsproblem im Skispringen. Es mangelt an talentierten Nachwuchsspringen, die das Zeug dazu haben, im Weltcup vorne mitzuspringen. Das wurde auch bei der diesjährigen Vierschanzentournee wieder offensichtlich.

"Das beschäftigt uns enorm, das kann uns nicht zufriedenstellen, definitv", so Sportchef Horst Hüttel. Das wäre aber nicht das einzige Problem, so Hüttel, der die Probleme bei den DSV-Adlern als "vielschichtig" bezeichnet.

Auch Andreas Wellinger und Karl Geiger können die Erwartungen in diesem Weltcup-Winter bislang nicht erfüllen. "Wenn die Form nicht passt, kann man in den zehn Tagen bei der Tournee ganz schwer den Hebel umlegen", konstatiert der 57-jährige Deutsche.

Rückendeckung für Horngacher: "Erreichen die Sportler noch"

Auch wenn die Ergebnisse bislang nicht zufriedenstellend sind, hält Hüttel an Teamchef Stefan Horngacher und seinem Team fest: "Sie erreichen die Sportler noch. Es kommt nur nicht der Output heraus, den man sich wünscht. Dann ist es nicht einfach und mühsam."

Dem Österreicher seien in den letzten Jahren "immer gute Dinge eingefallen, um ein hohes Niveau bei den Höhepunkten anzubieten. Das wird die Challenge sein in den nächsten zwei, drei Wochen", so der 57-jährige Sportfunktionär.

10 Jahre nach dem Bruder: Die Tournee-Sieger von Prevc bis Prevc

2015/16: Peter Prevc (SLO)
2016/17: Kamil Stoch (POL)

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Skispringen
7
"Etwas Großartiges erreicht" - Prevc jubelt über Goldenen Adler

"Etwas Großartiges erreicht" - Prevc jubelt über Goldenen Adler

Skispringen
Tschofenigs "Geheimplan": "Zukunft lassen wir etwas offen"

Tschofenigs "Geheimplan": "Zukunft lassen wir etwas offen"

Skispringen
1
Hörl gegen Embacher: "Wir haben es uns schon gegeben"

Hörl gegen Embacher: "Wir haben es uns schon gegeben"

Skispringen
10 Jahre nach dem Bruder: Die Tournee-Sieger von Prevc bis Prevc

10 Jahre nach dem Bruder: Die Tournee-Sieger von Prevc bis Prevc

Skispringen
1
Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung: Endstand

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung: Endstand

Skispringen
1
Tschofenig gewinnt in Bischofshofen! Prevc ist Tournee-Sieger

Tschofenig gewinnt in Bischofshofen! Prevc ist Tournee-Sieger

Skispringen
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen DSV Andreas Wellinger Karl Geiger Stefan Horngacher