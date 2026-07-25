Bergisel-Sieger ist erstmals Vater geworden

Der japanische Skispringer Ren Nikaido hat 2026 den erfolgreichsten Winter seiner Karriere hinter sich gebracht.

Auch privat läuft beim 25-Jährigen aktuell alles wie am Schnürchen: Wie Nikaido via Instagram vermeldet, ist er erstmals Vater geworden: "Wir haben ein neues Familienmitglied begrüßt."

Fünf Medaillen und erster Weltcupsieg

Erst kurz vor den Winterspielen in Predazzo hatte Nikaido geheiratet, bei Olympia ließ er dann Silber auf der Großschanze sowie jeweils eine Bronzemedaille im Normalschanzen-Einzel und dem Mixed-Team folgen.

Zuvor gewann er im Rahmen der Vierschanzentournee in Innsbruck sein erstes Weltcupspringen, den Gesamtweltcup beendete er auf Platz vier.

Zudem gewann Nikaido mit dem japanischen Team Gold bei der Skiflug-WM 2026 in Oberstdorf, im Einzel flog er zu Bronze.