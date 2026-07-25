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Bergisel-Sieger ist erstmals Vater geworden

Bei den Olympischen Spielen 2026 räumte der Skisprung-Star drei Medaillen ab, privat ereilt ihn nun ein ganz besonderer Zuwachs.

Bergisel-Sieger ist erstmals Vater geworden Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
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Der japanische Skispringer Ren Nikaido hat 2026 den erfolgreichsten Winter seiner Karriere hinter sich gebracht.

Auch privat läuft beim 25-Jährigen aktuell alles wie am Schnürchen: Wie Nikaido via Instagram vermeldet, ist er erstmals Vater geworden: "Wir haben ein neues Familienmitglied begrüßt."

Fünf Medaillen und erster Weltcupsieg

Erst kurz vor den Winterspielen in Predazzo hatte Nikaido geheiratet, bei Olympia ließ er dann Silber auf der Großschanze sowie jeweils eine Bronzemedaille im Normalschanzen-Einzel und dem Mixed-Team folgen.

Zuvor gewann er im Rahmen der Vierschanzentournee in Innsbruck sein erstes Weltcupspringen, den Gesamtweltcup beendete er auf Platz vier.

Zudem gewann Nikaido mit dem japanischen Team Gold bei der Skiflug-WM 2026 in Oberstdorf, im Einzel flog er zu Bronze.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#18 - Andreas Widhölzl (Österreich) - 18 Weltcupsiege

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