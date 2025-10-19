NEWS

Braathen erlebt Trainingsschock vor Saisonauftakt in Sölden

Der 25-Jährige kollidiert bei einem Lauf in Sölden beinahe mit einem anderen Skifahrer. Der Olympia-Traum hätte jäh beendet sein können.

In genau einer Woche eröffnen die Riesentorläufer auf dem Rettenbachferner in Sölden die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup.

Einer derer, auf dem ein besonderer Fokus liegen wird, ist der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen. Der gebürtige Norweger erlebte bei einem Trainingslauf in Sölden eine Schrecksekunde.

Braathen hatte Angst um Olympia-Teilnahme

Dabei kreuzte ein anderer Skifahrer den Kurs, beinahe kommt es zur Kollision.

Dies ist auf einem Video zu sehen, das der 25-Jährige auf Instagram gepostet hat. Wie knapp Braathen an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist, macht der Slalom-Weltcupsieger von 2023/24 in seiner Story klar.

Darin schreibt er: "Ich bin sehr dankbar, dass ich heil davon gekommen bin. Es war eine Erinnerung daran, wie kostbar die Träume sind, die wir verfolgen. Der Olympia-Traum, die Saison und unserer beider Gesundheit sind vor meinem geistigen Auge aufgeblitzt."

In einem weiteren Post schreibt er: "Das ist reines Metall. Fünf Zentimeter weiter und es wäre mein Bein gewesen."

