Der Weltcupauftakt in Sölden verlief für Lucas Pinheiro Braathen alles andere als optimal.

Bereits nach knapp über 40 Fahrsekunden im ersten Durchgang war das Rennen für den Brasilianer schon wieder vorbei. Er rutschte am Innenski aus und verpasste das darauffolgende Tor - So steht es im Sölden-RTL >>>

"Es war dramatisch"

Allerdings gab es bereits vor dem Rennen einen Zwischenfall. Der Technikspezialist hatte auf dem Weg zum Rettenbachferner eine Autopanne.

Im ORF-Interview vor dem Start sagte Braathen etwas verwirrt: "Wir haben ein Rentier erwischt. Es war dramatisch."

Ob es sich wirklich um ein Rentier handelte, lässt sich bezweifeln, da die Tiere eigentlich in Skandinavien heimisch sind. Vermutlich meinte der 25-jährige ein Reh.