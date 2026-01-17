NEWS

Startliste für den Slalom der Männer in Wengen

Die Olympischen Winterspiele rücken näher, Österreichs Slalom-Männer warten noch auf das erste Podest. Ist es in Wengen soweit? Die Startliste:

Startliste für den Slalom der Männer in Wengen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag werden die Lauberhornrennen in Wengen mit dem Slalom der Männer abgeschlossen. Start des 1. Durchgangs ist um 10:00 Uhr, die Entscheidung steigt ab 13:00 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Henrik Kristoffersen wird die erste Zeit in den Schweizer Schnee setzen, danach ist Lokalmatador Loic Meillard (2) dran. Mit Nummer 3 ist Madonna-Sieger Clement Noel an der Reihe, gefolgt vom Norweger-Duo Timon Haugan (4) und Atle Lie McGrath (5).

Der zweifache Saisonsieger Paco Rassat (6) sowie Lucas Pinheiro Braathen (7) beschließen die Top-Gruppe.

Neun ÖSV-Läufer am Start

Als erster von insgesamt neun Österreichern geht Manuel Feller mit Startnummer 10 auf die Piste, Fabio Gstrein trägt die 15.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athleten: 21 Michael Matt, 22 Dominik Raschner, 26 Johannes Strolz, 35 Adrian Pertl, 43 Joshua Sturm, 48 Simon Rueland, 58 Jakob Greber.

Die Startliste für den Slalom in Wengen:

Lauberhorn legendär! ÖSV-Fünffachsieg im Wengen-Slalom 2001

Slideshow starten

7 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia fährt auch im Wengen-Slalom mit

Olympia fährt auch im Wengen-Slalom mit

Ski Alpin
Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Ski Alpin
Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Ski Alpin
Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

Ski Alpin
1
Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Ski Alpin
Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Ski Alpin
Ski LIVE - Abfahrt in Wengen: das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in Wengen: das Ergebnis

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Slalom ÖSV-Skiteam Manuel Feller Dominik Raschner Fabio Gstrein Michael Matt Adrian Pertl Johannes Strolz ÖSV-Herren Joshua Sturm Slalom-Weltcup Lauberhornrennen Wengen Jakob Greber