Am Sonntag werden die Lauberhornrennen in Wengen mit dem Slalom der Männer abgeschlossen. Start des 1. Durchgangs ist um 10:00 Uhr, die Entscheidung steigt ab 13:00 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Henrik Kristoffersen wird die erste Zeit in den Schweizer Schnee setzen, danach ist Lokalmatador Loic Meillard (2) dran. Mit Nummer 3 ist Madonna-Sieger Clement Noel an der Reihe, gefolgt vom Norweger-Duo Timon Haugan (4) und Atle Lie McGrath (5).

Der zweifache Saisonsieger Paco Rassat (6) sowie Lucas Pinheiro Braathen (7) beschließen die Top-Gruppe.

Neun ÖSV-Läufer am Start

Als erster von insgesamt neun Österreichern geht Manuel Feller mit Startnummer 10 auf die Piste, Fabio Gstrein trägt die 15.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athleten: 21 Michael Matt, 22 Dominik Raschner, 26 Johannes Strolz, 35 Adrian Pertl, 43 Joshua Sturm, 48 Simon Rueland, 58 Jakob Greber.