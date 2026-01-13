NEWS
So früh wie nie! Kitzbühel-Abfahrt bereits ausverkauft
Alle Tickets für die Abfahrt sind bereits ausverkauft. Tickets gibt es noch für den Super-G und den Slalom.
So früh wie noch nie ist die Abfahrt in Kitzbühel ausverkauft!
Am Samstag, dem 24. Jänner (um 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steigt das alljährliche Highlight bei den Hahnenkamm-Rennen!
Insgesamt werden über 80.000 Fans zu den 86. Hahnenkamm-Rennen erwartet. Am 23. Jänner steht der Super-G auf der Streif auf dem Programm, am 25. Jänner der Slalom auf dem Ganslernhang.
Für diese Rennen sind noch ausreichend Tickets verfügbar, teilt der Veranstalter mit.