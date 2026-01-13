So früh wie nie! Kitzbühel-Abfahrt bereits ausverkauft

So früh wie noch nie ist die Abfahrt in Kitzbühel ausverkauft!

Am Samstag, dem 24. Jänner (um 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steigt das alljährliche Highlight bei den Hahnenkamm-Rennen!

Insgesamt werden über 80.000 Fans zu den 86. Hahnenkamm-Rennen erwartet. Am 23. Jänner steht der Super-G auf der Streif auf dem Programm, am 25. Jänner der Slalom auf dem Ganslernhang.

Für diese Rennen sind noch ausreichend Tickets verfügbar, teilt der Veranstalter mit.