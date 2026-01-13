NEWS

So früh wie nie! Kitzbühel-Abfahrt bereits ausverkauft

Alle Tickets für die Abfahrt sind bereits ausverkauft. Tickets gibt es noch für den Super-G und den Slalom.

So früh wie nie! Kitzbühel-Abfahrt bereits ausverkauft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

So früh wie noch nie ist die Abfahrt in Kitzbühel ausverkauft!

Am Samstag, dem 24. Jänner (um 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steigt das alljährliche Highlight bei den Hahnenkamm-Rennen!

Insgesamt werden über 80.000 Fans zu den 86. Hahnenkamm-Rennen erwartet. Am 23. Jänner steht der Super-G auf der Streif auf dem Programm, am 25. Jänner der Slalom auf dem Ganslernhang.

Für diese Rennen sind noch ausreichend Tickets verfügbar, teilt der Veranstalter mit.

Zum Ticket-Shop >>>

Kitzbühel 2025: Die Bilder der Hahnenkamm-Abfahrt

Slideshow starten

30 Bilder

Mehr zum Thema

1. Abfahrts-Training in Wengen - das Ergebnis

1. Abfahrts-Training in Wengen - das Ergebnis

Ski Alpin
Blitz-Comeback von ÖSV-Pechvogel in Wengen

Blitz-Comeback von ÖSV-Pechvogel in Wengen

Ski Alpin
Nach Comeback: Max Franz verpasst Lauberhorn-Abfahrt verletzt

Nach Comeback: Max Franz verpasst Lauberhorn-Abfahrt verletzt

Ski Alpin
1
Ski-Star geht in Wengen nicht an den Start

Ski-Star geht in Wengen nicht an den Start

Ski Alpin
Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Ski Alpin
Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Ski Alpin
2
Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt

Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel Alpiner Ski-Weltcup Lauberhornrennen Streif