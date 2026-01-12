NEWS

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Siegerliste der Lauberhornrennen ist lange. Ein Schweizer ist der Rekordsieger in Wengen. Die erfolgreichsten Läufer am Lauberhorn - Statistik.

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen Foto: © GEPA
Die Lauberhornrennen sind gemeinsam mit den Hahnenkammrennen die großen Klassiker im Ski-Weltcup.

Karl Molitor als Rekordsieger der Lauberhornrennen

Erstmals fanden 1930 Lauberhornrennen statt. Seit 1967 ist Wengen klarerweise fixer Bestandteil des Ski-Weltcups. Dementsprechend gibt es auch zwei Statistiken in Sachen Rekordsieger. Vor und nach Einführung des Weltcups.

Erfolgreichster Läufer der Lauborn-Geschichte ist Karl Molitor. Der Schweizer gewann in der Vor-Weltcupzeit insgesamt elf Mal – sechs Erfolge feierte in der Abfahrt.

Rekordsieger der Lauberhornrennen seit 1930

LäuferSiege
1. Karl Molitor (SUI) 11
2. Heinz von Allmen (SUI) 7
3. Ivica Kostelić (CRO) 6
Marc Girardelli (LUX)6
Karl Schranz (AUT)6
Guy Périllat (FRA)6
7. Benjamin Raich (AUT) 5
Toni Sailer (AUT)5
Andreas Molterer (AUT)5
10.Marco Odermatt (SUI)4
Franz Klammer (AUT)4
Othmar Schneider (AUT)4
Marcel von Allmen (SUI)4
Fritz Steuri (SUI)4

Kostelic und Girardelli die Rekordhalter im Weltcup

Seit Einführung des Weltcups im Jahr 1967 Ivica Kostelic und Marc Girardelli mit jeweils sechs Siegen die Rekordhalter in Wengen. Der Kroate gewann vier Slaloms und zwei Mal die Kombination. Bei Marc Girardelli spiegelt sich sein Allrounder-Können wider: 2 Siege in der Abfahrt, 2 Siege in der Kombi und je einer in Super-G und Slalom.

Raich ist Österreichs erfolgreichster Mann bei den Lauberhornrennen

Erfolgreichster Österreicher ist Benjamin Raich, der drei Mal im Slalom und zwei Mal in der Kombi gewinnen konnte.

In der Abfahrt stößt Marco Odermatt zu den Rekordsiegern hinzu. Der Schweizer Superstar gewinnt zum dritten Mal in Folge eine Abfahrt in Wengen. Zuvor schafften nur sein Landsmann Beat Feuz und Österreichs Legende Franz Klammer drei Abfahrts-Siege in Wengen.

Klammer kann dazu noch einen Kombi-Sieg aufweisen. Odermatt hält mit seinem Super-G-Erfolg ebenfalls bei vier Wengen-Siegen.

Rekordsieger Wengen seit Weltcup-Einführung 1967

Nation Siege DH SG SL KB Top 3
Österreich 3418- 106100
Schweiz 271522 879
Norwegen 154164 44
Frankreich 142 17334
Italien94-4138
USA 84 - 1 2 19
Deutschland 6 1 - 5 - 19
Kroatien 6 - - 4 2 14
Luxemburg 6 2 1 1 2 8
Schweden 3 - - 3 - 11
Slowenien 3 - - 3 - 9
Kanada 1 1 - - - 8

