Odermatt knackt Stenmark-Rekord in Adelboden

Marco Odermatt setzt den nächsten Meilenstein in seiner Karriere. Der Schweizer feiert seinen fünften Sieg in Folge beim Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden - das ist noch keinem anderen Läufer zuvor gelungen.

Er zieht damit an Legende Ingemar Stenmark vorbei, der zwar ebenfalls fünf Siege in Adelboden auf dem Konto hat, jedoch nur vier in Folge. (1979 bis 1982).

Siegerliste - Riesentorlauf in Adelboden >>>

Odermatt dominiert trotz herausfordernder Verhältnisse mit Schneefall und flacher Sicht beide Durchgänge am Chuenisbärgli und triumphiert 0,49 Sekunden vor Lucas Pinheiro Braathen (BRA) sowie Leo Anguenot (FRA/+0,68).

Ergebnis des RTL in Adelboden >>>

Überraschungsmann Sturm fällt zurück

Bester Österreicher wird Raphael Haaser auf Rang acht. Der Weltmeister weist bereits einen Rückstand von 1,78 Sekunden auf.

Überraschungsmann Joshua Sturm, der im 1. Durchgang mit Startnummer 33 auf Rang fünf gecarvt ist, nimmt bei Schneefall und schlechter werdender Sicht nicht das letzte Risiko und fällt auf Rang 14 (+2,26) zurück. Für den Tiroler ist es dennoch sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Schwarz scheidet mit Top-Zwischenzeit aus

Lukas Feurstein verbessert sich im Finale um sieben Plätze auf Rang 21 (+2,99).

Marco Schwarz, Sieger in Alta Badia, scheidet nach Zwischenrang sechs im Finale aus. Der Kärntner hat bereits sechs Zehntel Vorsprung, ehe er bei der Einfahrt in den imposanten Zielhang wegrutscht.

Brennsteiner ist Rotes Trikot los

Weiterhin nicht die beste Beziehung zu Adelboden hat Stefan Brennsteiner. Im ersten Lauf nach einem Fehler nur 21., rutscht der Salzburger im Finale am Skischuh weg und scheidet aus. Damit muss Brennsteiner die Führung im RTL-Weltcup an Odermatt abgeben.

Weltcup-Stände >>>

Manuel Feller und Patrick Feurstein verpassen die Qualifikation für den 2. Durchgang.

Ergebnis des RTL in Adelboden: