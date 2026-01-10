Am Samstag steht für die Techniker der Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Das Rennen steht ganz im Zeichen des Kampfes um das Rote Trikot: Mit seinem dritten Platz in Alta Badia übernahm Stefan Brennsteiner die Führung in der Disziplinenwertung, der Vorsprung auf Marco Odermatt beträgt aber gerade einmal fünf Punkte.

Der Schweizer gilt bei seinem Heimrennen als Topfavorit auf den Sieg, auch weil er die letzten vier Rennen auf dem Chuenisbärgli allesamt für sich entscheiden konnte.

Siegerliste - Riesentorlauf in Adelboden >>>

RTL im LIVE-Ticker: