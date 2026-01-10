NEWS

Ski LIVE: Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden

Der Kampf um das Rote Trikot geht am Chuenisbärgli in die nächste Runde. Können die ÖSV-Techniker rund um Leader Stefan Brennsteiner erneut brillieren? LIVE-Ticker:

Ski LIVE: Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Samstag steht für die Techniker der Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Das Rennen steht ganz im Zeichen des Kampfes um das Rote Trikot: Mit seinem dritten Platz in Alta Badia übernahm Stefan Brennsteiner die Führung in der Disziplinenwertung, der Vorsprung auf Marco Odermatt beträgt aber gerade einmal fünf Punkte.

Der Schweizer gilt bei seinem Heimrennen als Topfavorit auf den Sieg, auch weil er die letzten vier Rennen auf dem Chuenisbärgli allesamt für sich entscheiden konnte.

Siegerliste - Riesentorlauf in Adelboden >>>

RTL im LIVE-Ticker:

Die 10 Männer mit den meisten Riesentorlauf-Weltcupsiegen

#10 - Gustav Thöni (Italien) - 11 Weltcupsiege
#8 - Hermann Maier (Österreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Brennsteiner gegen Odermatt auch in Adelboden das große Duell

Brennsteiner gegen Odermatt auch in Adelboden das große Duell

Ski Alpin
Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Adelboden

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Adelboden

Ski Alpin
Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Ski Alpin
Adelboden legendär: Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Adelboden legendär: Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Ski Alpin
Adelboden legendär: Das Comeback von Hermann Maier 2003

Adelboden legendär: Das Comeback von Hermann Maier 2003

Ski Alpin
1
Neue Pisten-Philosophie spaltet Schweizer Ski-Team

Neue Pisten-Philosophie spaltet Schweizer Ski-Team

Ski Alpin
Hirscher lässt gesamte Saison aus!

Hirscher lässt gesamte Saison aus!

Ski Alpin
59
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Stefan Brennsteiner Marco Schwarz Riesentorlauf Adelboden Riesenslalom-Weltcup Marco Odermatt