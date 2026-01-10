Der Männer-Slalom am Chuenisbärgli in Adelboden steht auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr - LIVE-Ticker >>>. Die Österreicher gehen erst später ins Rennen.

Der Schweizer Tanguy Nef eröffnet das Rennen. Unmittelbar nach ihm starten die Norweger Timon Haugan (2) und Atle Lie McGrath (3). Loic Meillard (4) startet vor Henrik Kristoffersen und Lucas Pinheiro Braathen (6).

ÖSV-Läufer greifen später ein

Die ÖSV-Athleten greifen erste etwas später ins Renngeschehen ein. Erster Österreicher ist Manuel Feller mit Startnummer 12. Direkt hinter ihm startet Fabio Gstrein (13).

Als 16. startet Marco Schwarz, ehe mit Nummer 22 und 23 Michael Matt und Dominik Raschner fahren. Johannes Strolz geht als 27. ins Rennen.

Weitere ÖSV-Läufer

Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (42) und Simon Rueland (47) komplettieren das Feld der österreichischen Fahrer.