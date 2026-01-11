Jahr
Erster
Zweiter
Dritter
2026
Rassat (FRA)
McGrath (NOR)
Kristoffersen (NOR)
2025
Noel (FRA)
Braathen (BRA)
Kristoffersen (NOR)
2024
Feller (AUT)
McGrath (NOR)
Raschner (AUT)
2023
Braathen (NOR)
McGrath (NOR)
Strasser (GER)
2022
Strolz (AUT)
Feller (AUT)
Strasser (GER)
2021
Schwarz (AUT)
Strasser (GER)
Ryding (GBR)
2020
Yule (SUI)
Kristoffersen (NOR)
Schwarz (AUT)
2019
Hirscher (AUT)
Noel (FRA)
Kristoffersen (NOR)
2018
Hirscher (AUT)
Matt (AUT)
Kristoffersen (NOR)
2017
Kristoffersen (NOR)
Mölgg (ITA)
Hirscher (AUT)
2016
Kristoffersen (NOR)
Hirscher (AUT)
Khoroshilov (RUS)
2015
Gross (ITA)
Dopfer (GER)
Hirscher (AUT)
2014
Hirscher (AUT)
Myhrer (SWE)
Kristoffersen (NOR)
2013
Hirscher (AUT)
Matt (AUT)
Mölgg (ITA)
2012
Hirscher (AUT)
Kostelic (CRO)
Gross (ITA)
2011
Kostelic (CRO)
Hirscher (AUT)
Herbst (AUT)
2010
Lizeroux (FRA)
Hirscher (AUT)
Kostelic (CRO)
2009
Herbst (AUT)
Pranger (AUT)
Neureuther (GER)
2008
Matt (AUT)
Raich (AUT)
Neureuther (GER)
2007
Berthod (SUI)
Raich (AUT)
Matt (AUT)
2006
Rocca (ITA)
Ligety (USA)
Raich (AUT)
2004
Schönfelder (AUT)
Miller (USA)
Raich (AUT)
2002
Miller (USA)
Kostelic (CRO)
Kunc (SLO)
2000
Vrhovnik (SLO)
Aamodt (NOR)
Matt (AUT)
Erfolgreichste Nationen in Adelboden
Nation
Siege
RTL
SL
Top 3
Österreich
24
13
11
61
Schweiz
15
14
2
41
Frankreich
11
8
2
23
Italien
9
7
1
26
Norwegen
6
3
5
29
Schweden
5
5
-
13
Luxemburg
2
2
-
4
USA
2
1
1
6
Slowenien
2
1
1
5
Deutschland
1
1
-
11
Kroatien
1
-
1
8
Finnland
1
1
-
3
Liechtenstein
1
1
-
2