Slalom in Adelboden - Siegerliste und Statistik

Viele österreichische Sieger am Chuenisbärgli im Slalom. Alle Sieger und die Statistik der erfolgreichsten Nationen:

Slalom in Adelboden - Siegerliste und Statistik Foto: © GEPA
Jahr

Erster

Zweiter

Dritter

2026

Rassat (FRA)

McGrath (NOR)

Kristoffersen (NOR)

2025

Noel (FRA)

Braathen (BRA)

Kristoffersen (NOR)

2024

Feller (AUT)

McGrath (NOR)

Raschner (AUT)

2023

Braathen (NOR)

McGrath (NOR)

Strasser (GER)

2022

Strolz (AUT)

Feller (AUT)

Strasser (GER)

2021

Schwarz (AUT)

Strasser (GER)

Ryding (GBR)

2020

Yule (SUI)

Kristoffersen (NOR)

Schwarz (AUT)

2019

Hirscher (AUT)

Noel (FRA)

Kristoffersen (NOR)

2018

Hirscher (AUT)

Matt (AUT)

Kristoffersen (NOR)

2017

Kristoffersen (NOR)

Mölgg (ITA)

Hirscher (AUT)

2016

Kristoffersen (NOR)

Hirscher (AUT)

Khoroshilov (RUS)

2015

Gross (ITA)

Dopfer (GER)

Hirscher (AUT)

2014

Hirscher (AUT)

Myhrer (SWE)

Kristoffersen (NOR)

2013

Hirscher (AUT)

Matt (AUT)

Mölgg (ITA)

2012

Hirscher (AUT)

Kostelic (CRO)

Gross (ITA)

2011

Kostelic (CRO)

Hirscher (AUT)

Herbst (AUT)

2010

Lizeroux (FRA)

Hirscher (AUT)

Kostelic (CRO)

2009

Herbst (AUT)

Pranger (AUT)

Neureuther (GER)

2008

Matt (AUT)

Raich (AUT)

Neureuther (GER)

2007

Berthod (SUI)

Raich (AUT)

Matt (AUT)

2006

Rocca (ITA)

Ligety (USA)

Raich (AUT)

2004

Schönfelder (AUT)

Miller (USA)

Raich (AUT)

2002

Miller (USA)

Kostelic (CRO)

Kunc (SLO)

2000

Vrhovnik (SLO)

Aamodt (NOR)

Matt (AUT)

Erfolgreichste Nationen in Adelboden

Nation

Siege

RTL

SL

Top 3

Österreich

24

13

11

61

Schweiz

15

14

2

41

Frankreich

11

8

2

23

Italien

9

7

1

26

Norwegen

6

3

5

29

Schweden

5

5

-

13

Luxemburg

2

2

-

4

USA

2

1

1

6

Slowenien

2

1

1

5

Deutschland

1

1

-

11

Kroatien

1

-

1

8

Finnland

1

1

-

3

Liechtenstein

1

1

-

2

