Nightrace LIVE - RTL in Schladming: das aktuelle Ergebnis

Gänsehaut unter Flutlicht! Heute Abend verwandelt sich Schladming wieder in einen Hexenkessel.

Während die Weltelite um den prestigeträchtigen Sieg auf der Planai kämpft, steht für die österreichischen Fans ein emotionaler Abschied im Mittelpunkt: Manuel Feller bestreitet heute seinen letzten Weltcup-Riesentorlauf. LIVE-Ticker>>>

Odermatt natürlich der Gejagte

Für das emotionale Highlight des Abends sorgt Manuel Feller. Der Tiroler, der hier 2024 als Zweiter am Podest stand, beendet heute seine RTL-Karriere. Der Kitzbühel-Sieger geht mit hoher Nummer 49 ins Rennen.

Sportlich ist die Ausgangslage extrem spannend: Vorjahressieger Alexander Steen Olsen fehlt verletzungsbedingt, womit der Weg frei ist für das Duell der Giganten zwischen Henrik Kristoffersen und Marco Odermatt, die beide schon im Vorjahr am Podium standen.

Für den ÖSV hält vor allem Stefan Brennsteiner dagegen. Nach seinem bitteren Ausfall in Adelboden liegt „Brandy“ im RTL-Weltcup 95 Punkte hinter Odermatt. Odermatt konnte den Schladming-RTL 2024 für sich entscheiden.

Startzeiten des Schladming-RTL

1. Durchgang: 17:45 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 20:45 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier jeden Schwung unter Flutlicht: Wie verabschiedet sich Manuel Feller vom Riesentorlauf.? Kann Brennsteiner „Odi“ biegen?