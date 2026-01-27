NEWS

Nightrace LIVE - das Programm der Rennen in Schladming

Wann starten die Rennen auf der Planai? Alle Startzeiten für den Riesenslalom am Dienstag und das Slalom-Highlight am Mittwoch in Schladming im Überblick.

Nightrace LIVE - das Programm der Rennen in Schladming Foto: © GEPA
Nach dem Hahnenkamm-Wochenende ist vor dem Nightrace!

Heute gehen die großen Nightrace-Events los. Den Auftakt macht der Riesentorlauf. Start ist um 17:45 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Zwei Tage Hochspannung unter Flutlicht

Die Planai verwandelt sich wieder in einen Hexenkessel, wenn die Technik-Spezialisten vor zehntausenden Fans um den Sieg kämpfen.

Das absolute Highlight wartet jedoch am Mittwoch: Der legendäre Slalom von Schladming. Wenn die besten Torläufer der Welt durch den Stangenwald auf der Planai jagen, bebt das Zielstadion.

Für die Slalom-Stars ist dieses Rennen ein absolutes Saison-Highlight.

Das Programm der Nightrace-Rennen 2026:

Dienstag, 28.01.2026: Riesentorlauf

Mittwoch, 29.01.2026: Slalom - The Nightrace

