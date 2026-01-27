Nightrace LIVE - das Programm der Rennen in Schladming

Nach dem Hahnenkamm-Wochenende ist vor dem Nightrace!

Heute gehen die großen Nightrace-Events los. Den Auftakt macht der Riesentorlauf. Start ist um 17:45 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Zwei Tage Hochspannung unter Flutlicht

Die Planai verwandelt sich wieder in einen Hexenkessel, wenn die Technik-Spezialisten vor zehntausenden Fans um den Sieg kämpfen.

Das absolute Highlight wartet jedoch am Mittwoch: Der legendäre Slalom von Schladming. Wenn die besten Torläufer der Welt durch den Stangenwald auf der Planai jagen, bebt das Zielstadion.

Für die Slalom-Stars ist dieses Rennen ein absolutes Saison-Highlight.

Das Programm der Nightrace-Rennen 2026:

Dienstag, 28.01.2026: Riesentorlauf

1. Durchgang: 17:45 Uhr

2. Durchgang (Finale): 20:45 Uhr

Infos im LIVE-Ticker>>>

Mittwoch, 29.01.2026: Slalom - The Nightrace