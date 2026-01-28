Ein Klassiker jagt den nächsten. Nach dem Wochenende in Kitzbühel ist der Skizirkus in Schladming angekommen, wo am Dienstag bereits ein Riesentorlauf stattfand.

Am Mittwoch steht nun der traditionelle Nacht-Slalom auf dem Programm (1. Durchgang ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beim letzten Slalom in Kitzbühel konnte Manuel Feller einen seiner bedeutendsten Siege holen. Der Österreicher siegte vor Loïc Meillard (SUI) und Linus Strasser (GER).

Im Slalom-Weltcup ist noch vieles möglich, da das Feld sehr nahe beisammenliegt. Derzeit führt der Brasilianer Lucas Braathen (401) vor dem Franzosen Clement Noel (375), nur drei Punkte dahinter liegt Atle Lie McGrath (NOR). Manuel Feller liegt als bester ÖSV-Läufer auf Rang neun (221).

Der Stand im Weltcup >>>

Der zweite Slalom-Durchhang auf der Planai erfolgt um 20:45 Uhr.

LIVE-Ticker: