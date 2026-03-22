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Ski-Weltcup heute : Super-G der Männer in Kvitfjell

Letztes Speed-Rennen der Saison! Für Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky und Raphael Haaser geht es noch um die Top drei in der Disziplinen-Wertung.

Ski-Weltcup heute : Super-G der Männer in Kvitfjell Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem Super-G der Männer in Kvitfjell endet die Speed-Saison 2025/26. Start ist um 12:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die kleine Kristallkugel ist bereits an Marco Odermatt vergeben. Hinter dem Schweizer (425 Punkte) belegen Vincent Kriechmayr (267), Stefan Babinsky (243) und Raphael Haaser (241) die Ränge zwei bis vier. Für das Trio geht es im letzten Super-G somit um die Top drei in der Disziplinen-Wertung.

Der Super-G im Live-Ticker:

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