Ski-Weltcup heute : Super-G der Männer in Kvitfjell

Mit dem Super-G der Männer in Kvitfjell endet die Speed-Saison 2025/26. Start ist um 12:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die kleine Kristallkugel ist bereits an Marco Odermatt vergeben. Hinter dem Schweizer (425 Punkte) belegen Vincent Kriechmayr (267), Stefan Babinsky (243) und Raphael Haaser (241) die Ränge zwei bis vier. Für das Trio geht es im letzten Super-G somit um die Top drei in der Disziplinen-Wertung.

Der Super-G im Live-Ticker: