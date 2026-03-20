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Die Startliste für die Abfahrt der Männer in Kvitfjell

Beim Saisonfinish hat sich das Starterfeld deutlich verkleinert. Vier Österreicher sind in Kvitfjell in der Abfahrt dabei. Zur Startliste:

Die Startliste für die Abfahrt der Männer in Kvitfjell Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für die Männer steht am Samstag (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) die letzte Abfahrt in dieser Saison an.

Das Starterfeld ist dabei deutlich verkleinert. In Norwegen nehmen im letzten Rennen dieser Disziplin lediglich 24 Läufer teil.

Auf den ersten Österreicher muss man dabei nicht lange warten. Nachdem Miha Hrobat das Rennen eröffnet hat, kommt mit Startnummer zwei Daniel Hemetsberger.

Der Abfahrts-Weltcupsieger geht als Zehnter ins Rennen. Die Kugel ist Marco Odermatt nicht mehr zu nehmen, für ihn kann das Rennen somit nur noch eine Draufgabe werden.

Vier Österreicher am Start

Gefolgt vom Schweizer kommt dann auch schon der zweite von vier ÖSV-Fahrern, Vincent Kriechmayr (11).

Odermatts größter Rivale und Olympiasieger Franjo von Allmen geht als 14. aus dem Starthaus. Giovanni Franzoni, der aktuell Dritter im Abfahrtsweltcup ist, kommt als 15. an die Reihe.

Die zwei weiteren Österreicher, die beim Saisonfinale startberechtigt sind, sind Marco Schwarz (21) und Raphael Haaser (22).

Die Startliste:

Die 15 besten Skifahrer Österreichs aller Zeiten

#15 - Anderl Molterer (26 Punkte)
#15 - Anderl Molterer

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