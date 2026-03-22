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Kugel-Premiere für Goggia - ÖSV-Frauen gehen wieder leer aus

Sofia Goggia holt sich im letzten Super-G der Saison in Kvitfjell den Sieg und die kleine Kugel. Die ÖSV-Frauen beenden die Saison hingegen ohne Podestplatz in dieser Disziplin.

Kugel-Premiere für Goggia - ÖSV-Frauen gehen wieder leer aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Premiere für Sofia Goggia! Die Italienerin gewinnt nach vier Abfahrts-Kugeln erstmals in ihrer Karriere die kleine Kristallkugel im Super-G.

Goggia entscheidet das letzte Speed-Rennen der Saison in Kvitfjell für sich und damit auch das Duell um die Super-G-Kugel mit Alice Robinson, die nicht über Platz 16 (+2,41) hinauskommt.

Ergebnis des Super-G >>>

Neben Goggia am Podest stehen die Schweizerin Corinne Suter (+0,32) und die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (+0,60).

Emma Aicher (+0,61) verpasst das Podest als Vierte um eine Hundertstelsekunde, reduziert aber ihren Rückstand auf Mikaela Shiffrin (22./keine Punkte) im Gesamtweltcup zwei Rennen vor Schluss auf 45 Punkte.

Weltcup-Stände >>>

ÖSV-Frauen bleiben ohne Super-G-Podest

Für Österreichs Speed-Frauen endet der Weltcup-Winter ohne einen einzigen Podestplatz im Super-G.

Beste ÖSV-Athletin beim Saisonabschluss ist Cornelia Hütter auf Platz fünf (+0,84). Für die Olympia-Bronzene in dieser Disziplin ist es das beste Weltcup-Ergebnis im Super-G in dieser Saison.

Mit Ariane Rädler auf Platz sieben (+1,19) landet eine zweite Österreicherin in den Top Ten. Mirjam Puchner wird Zwölfte und Nina Ortlieb 21.

Julia Scheib muss ihren Start aufgrund von Rückenschmerzen kurzfristig absagen.

Ergebnis des Super-G:

Endstand im Super-G-Weltcup:

Die 10 Frauen mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#10 - Tina Weirather (Liechtenstein) - 7 Weltcupsiege
#10 - Alexandra Meissnitzer (Österreich) - 7 Weltcupsiege

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