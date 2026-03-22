Letztes Speed-Rennen der Saison für die Ski-Frauen! In Kvitfjell steigt heute der Super-G - ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Dabei geht es noch um die kleine Kristallkugel. Um diese duellieren sich Sofia Goggia und Alice Robinson. Die Italienerin geht mit 63 Punkten Vorsprung auf die Neuseeländerin ins finale Rennen. Beste Österreicherin im Super-G-Weltcup ist die Olympia-Bronzene Cornelia Hütter als Neunte.

Ebenfalls spannend: Der Kampf um den Gesamt-Weltcup. Dort führt Mikaela Shiffrin drei Rennen vor Schluss 95 Punkte vor Emma Aicher. Beide sind heute am Start.

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Der Super-G im Live-Ticker: