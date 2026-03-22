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ÖSV-Duo beim Speed-Abschluss am Podest!

Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser müssen sich im finalen Super-G der Saison in Kvitfjell nur einem Italiener geschlagen geben.

ÖSV-Duo beim Speed-Abschluss am Podest! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Erfolgreicher Saison-Abschluss für Österreichs Speed-Männer!

Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser landen im Super-G beim Weltcup-Finale in Kvitfjell als Zweiter (+0,07) und Dritter (+0,38) am Podest.

Ergebnis des Super-G >>>

Kriechmayr fehlen dabei nur sieben Hundertstel auf den Sieg. Diesen schnappt sich wie tags zuvor in der Abfahrt der Südtiroler Dominik Paris, der seinen insgesamt achten Erfolg in Kvitfjell feiert.

ÖSV-Duo im Super-G-Weltcup am Podest

Die kleine Kristallkugel war bereits zuvor an Marco Odermatt, der im abschließenden Speed-Rennen als 19. punktlos bleibt, vergeben.

Hinter dem Schweizer (425 Punkte) belegen Vincent Kriechmayr (347) und Raphael Haaser (301) die Plätze zwei und drei in der Disziplinen-Wertung.

Weltcup-Stände >>>

Auch Schwarz in den Top Ten

Hinter Kriechmayr und Haaser landet beim abschließenden Super-G mit Marco Schwarz auf Rang acht (+1,25) ein dritter Österreicher in den Top Ten.

Lukas Feurstein, Stefan Babinsky und Daniel Hemetsberger belegen die Ränge 19, 22 und 23.

Ergebnis des Super-G:

Endstand im Super-G-Weltcup:

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

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