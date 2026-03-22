Erfolgreicher Saison-Abschluss für Österreichs Speed-Männer!

Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser landen im Super-G beim Weltcup-Finale in Kvitfjell als Zweiter (+0,07) und Dritter (+0,38) am Podest.

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Kriechmayr fehlen dabei nur sieben Hundertstel auf den Sieg. Diesen schnappt sich wie tags zuvor in der Abfahrt der Südtiroler Dominik Paris, der seinen insgesamt achten Erfolg in Kvitfjell feiert.

ÖSV-Duo im Super-G-Weltcup am Podest

Die kleine Kristallkugel war bereits zuvor an Marco Odermatt, der im abschließenden Speed-Rennen als 19. punktlos bleibt, vergeben.

Hinter dem Schweizer (425 Punkte) belegen Vincent Kriechmayr (347) und Raphael Haaser (301) die Plätze zwei und drei in der Disziplinen-Wertung.

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Auch Schwarz in den Top Ten

Hinter Kriechmayr und Haaser landet beim abschließenden Super-G mit Marco Schwarz auf Rang acht (+1,25) ein dritter Österreicher in den Top Ten.

Lukas Feurstein, Stefan Babinsky und Daniel Hemetsberger belegen die Ränge 19, 22 und 23.

Ergebnis des Super-G: