Kriechmayr rast auch beim Abfahrts-Finale aufs Podest

Vincent Kriechmayr präsentiert sich in der Abfahrt zum Saison-Abschluss in Topform. Nach seinem Sieg zuletzt in Courchevel fährt der Oberösterreicher auch beim Weltcup-Finale in Kvitfjell als Dritter (+0,60) auf's Podest.

Ergebnis der Abfahrt >>>

Kriechmayr muss sich nur Routinier Dominik Paris (ITA), der seinen bereits siebenten Sieg in Kvitfjell feiert, und Olympiasieger Franjo von Allmen (SUI/+0,19) geschlagen geben. Im Abfahrts-Weltcup belegt der 34-jährige ÖSV-Star Endrang vier.

Die kleine Kugel hat sich bereits vor dem Weltcup-Finale Marco Odermatt gesichert. Der Schweizer Gesamtweltcup-Sieger muss sich bei der finalen Abfahrt in Norwegen mit Platz sieben begnügen.

Endstand im Abfahrts-Weltcup >>>

Auch Hemetsberger in den Top Ten

Neben Kriechmayr sind beim Weltcup-Finale drei weitere Österreicher am Start.

Daniel Hemetsberger beendet die Abfahrts-Saison mit Platz neun (+1,14). Raphael Haaser belegt Rang 15 (+1,69). Marco Schwarz verpasst als 23. (+3,32) die Top 15 und damit die Punkteränge.

Paris rückt Klammer näher

Für Paris ist es sein erster Saisonsieg, der 25. Weltcup-Erfolg insgesamt und der 20. in der Abfahrt.

Der Südtiroler liegt in der ewigen Bestenliste der meisten Weltcup-Abfahrtssiege auf Rang zwei. Auf die Bestmarke von Franz Klammer fehlen ihm damit noch fünf Siege.

Die 10 Männer mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen >>>

Ergebnis der Abfahrt in Kvitfjell: