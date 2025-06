Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen schwebt auf Wolke sieben!

Der einstige norwegische und nunmehr brasilianische Skirennläufer hat eine neue Herzensdame, mit welcher er sich im Sommerurlaub in Österreich erstmals offen zeigte.

Braathens "Herz ist gefüllt"

Isadora Cruz (27) heißt die Dame, mit welcher der Norweger in den letzten Tagen die skifreie Zeit in Kitzbühel genoss. Sie ist in ihrer brasilianischen Heimat ebenfalls eine Berühmtheit. Bekannt wurde sie dank ihrer Hauptrolle in der brasilianischen Telenovela "Mar do Sertão".

Der Wahl-Brasilianer Braathen betont im Gespräch mit der "Krone": "Mein Herz ist gefüllt und ich bin sehr dankbar. Mehr gibt es nicht zu sagen." Eine offizielle Bestätigung über die Beziehung steht allerdings noch aus.