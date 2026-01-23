NEWS

Ski Alpin LIVE: Super-G in Kitzbühel

Die Rennfestspiele in Kitzbühel starten! Los geht es mit dem Super-G. LIVE-Infos:

Ski Alpin LIVE: Super-G in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Freitag steht in Kitzbühel der nächste Super-G der Saison am Programm (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Den letzten Super-G in Wengen konnte Giovanni Frazoni mit 35 Hundertstel Vorsprung auf ÖSV-Mann Stafan Babinsky für sich entscheiden. Der Weltcup-Führende Marco Odermatt fuhr knapp neben das Podest auf Rang vier.

Im Super-G-Weltcup liegt Vincent Kriechmayr hinter dem Schweizer auf Rang zwei, Raphael Haaser ist Vierter, Stefan Babinsky Fünfter und Livigno-Sieger Marco Schwarz auf Platz neun.

Der Weltcup-Stand bei den Männern >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Startliste für den Super-G in Kitzbühel

Startliste für den Super-G in Kitzbühel

Ski Alpin
Nach Abfahrts-Absage: Kilde lässt auch den Super-G in Kitz aus

Nach Abfahrts-Absage: Kilde lässt auch den Super-G in Kitz aus

Ski Alpin
Kitzbühel: Infos zum Super-G der Hahnenkammrennen

Kitzbühel: Infos zum Super-G der Hahnenkammrennen

Ski Alpin
Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Ski Alpin
Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Kitzbühel LIVE - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Ski Alpin
Kitzbühel LIVE: So siehst du den Super-G in TV und Stream

Kitzbühel LIVE: So siehst du den Super-G in TV und Stream

Ski Alpin
Ski LIVE - Startnummern für den Super-G in Kitzbühel

Ski LIVE - Startnummern für den Super-G in Kitzbühel

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel Alpiner Ski-Weltcup Super-G