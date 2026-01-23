NEWS
Ski Alpin LIVE: Super-G in Kitzbühel
Die Rennfestspiele in Kitzbühel starten! Los geht es mit dem Super-G. LIVE-Infos:
Am Freitag steht in Kitzbühel der nächste Super-G der Saison am Programm (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Den letzten Super-G in Wengen konnte Giovanni Frazoni mit 35 Hundertstel Vorsprung auf ÖSV-Mann Stafan Babinsky für sich entscheiden. Der Weltcup-Führende Marco Odermatt fuhr knapp neben das Podest auf Rang vier.
Im Super-G-Weltcup liegt Vincent Kriechmayr hinter dem Schweizer auf Rang zwei, Raphael Haaser ist Vierter, Stefan Babinsky Fünfter und Livigno-Sieger Marco Schwarz auf Platz neun.
Der Weltcup-Stand bei den Männern >>>