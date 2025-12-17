NEWS

Zeitplan für den Ski-Weltcup in Gröden und Alta Badia

Volles Programm in Südtirol! Alle Startzeiten für Gröden und die Technikrennen in Alta Badia. Der Zeitplan für die Rennen am Wochenende::

Zeitplan für den Ski-Weltcup in Gröden und Alta Badia
Vor der kurzen Weihnachtspause wartet auf die Ski-Herren in Südtirol noch ein sehr intensives Wochenende.

Langes Speed-Wochenende in Gröden

In Gröden stehen auf der Saslong die Speed-Bewerbe im Mittelpunkt, wobei das Programm heuer noch dichter ist:

Da Gröden die ausgefallene Abfahrt von Beaver Creek übernommen hat, startet das Rennwochenende bereits am Donnerstag.

Riesentorlauf-Spektakel auf der Gran Risa

Danach übersiedelt der Tross nach Alta Badia, wo auf der Gran Risa die Technik-Spezialisten gefordert sind. Besonders für die Riesentorläufer gilt das Rennen in Alta Badia als eines der ganz großen Highlights der Saison.

Es sind die letzten wichtigen Bewerbe, bevor es für die Athleten in die wohlverdienten Feiertage geht.

Programm und Startzeiten für Gröden und Alta Badia

  • Do., 18.12.: Gröden - 1. Abfahrt - Start: 11:45 Uhr

  • Fr., 19.12.: Gröden - Super-G - Start: 11:45 Uhr

  • Sa., 20.12.: Gröden - 2. Abfahrt - Start: 11:45 Uhr

  • So., 21.12.: Alta Badia - Riesentorlauf - Start: 10:00/13:30 Uhr

  • Mo., 22.12.: Alta Badia - Slalom - Start: 10:00/13:30 Uhr

Alle Rennen im LIVE-Ticker>>>

Datum

Ort

Rennen

Startzeit

Do., 18.12.

Gröden

1. Abfahrt

11:45 Uhr

Fr., 19.12.

Gröden

Super-G

11:45 Uhr

Sa., 20.12.

Gröden

2. Abfahrt

11:45 Uhr

So., 21.12.

Alta Badia

Riesentorlauf

10:00 / 13:30 Uhr

Mo., 22.12.

Alta Badia

Slalom

10:00 / 13:30 Uhr

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

